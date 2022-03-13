Папа Римський закликав зупинити напад на Україну: «Припиніть цю різню!»

Папа Римський Франциск закликав зупинити війну в Україні, яку 24 лютого розв’язала Російська Федерація. Він назвав варварськими методи армії РФ, через які гинуть діти, жінки та військові. Слова Понтифіка цитує Радіо Ватикану, передає Європейська правда.

Очільник Ватикану у своїй публічній промові в неділю, 13 березня, в річницю його обрання на престол висловив підтримку Україні. Папа назвав «варварськими» дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

«Цього тижня місто, яке носить ім’я діви Марії – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Не існує причин, якими можна обґрунтувати варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення», – заявив Франциск.

Понтифік звернувся до країни-агресора з вимогою припинити напад на Україну.

«Єдине, що потрібно – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста в цвинтарі», – зазначив Папа.

У промові до прочан очільник Ватикану закликав припинити бомбардування та атаки на українські міста.

«З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни… Нехай по-справжньому та рішуче зусилля зосередяться на переговорах, а гуманітарні коридори будуть дієвими та безпечними. У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю різню!», – наголосив Папа Франциск.

Офіційне ватиканське медіа також повідомило, що під час промови на площі святого Петра майоріли українські прапори.

Нагадаємо, 25 лютого Папа Римський Франциск пішов до російського посольства, щоб «виразити свою стурбованість війною», яку РФ веде проти України.

Це надзвичайний жест з боку Папи – зазвичай понтифіки приймають послів і глав держав у Ватикані, і дипломатичний протокол передбачав би, щоб міністр закордонних справ Ватикану викликав до себе посла.

Для Франциска, глави держави Ватикану, покинути місто-державу та поїхати на невелику відстань до російського посольства при Святому Престолі стало виразом його гніву з приводу вторгнення Москви в Україну та його готовності особисто звернутись з проханням припинити це.

Водночас Папа Франциск неодноразово молився за мир в Україні і навіть пропонував посередництво, щоб допомогти завершити війну в Україні.

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