Як виглядає звільнений Ірпінь

Міністерство оборони України опублікувало перші кадри звільненого міста Ірпінь, що на Київщині.

Допоки «рускій дух» вивітрюється із Ірпеня, повертатися мирним мешканцям сюди ще небезпечно, адже триває зачистка міста.

«Аби повністю зробити зробити Ірпінь безпечним – ще необхідний час, бо достеменно невідомо, на які ще «сюрпризи» здатен ворог – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ЗСУ звільнили від окупантів Ірпінь на Київщині.

У неділю, 13 березня в Ірпені російські військові розстріляли 51-річного журналіста США.

Відомий український актор Паша Лі також трагічно загинув від обстрілів російських окупантів в Ірпені, коли рятував дітей.

Також відомо, що окупанти пропонували меру Ірпеня здати місто.

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