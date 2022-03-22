Є країни НАТО, які готові для України роботи все те, що й для членів Альянсу, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що в Північноатлантичному альянсі в України є країни-партнери, які готові надати союзницькі гарантії безпеки. Про це він заявив в інтерв’ю для іноземних журналістів, пише Українська правда.

«Є ті чи інші гаранти нашої безпеки. Вони повинні завтра сказати, що вони беруть Україну в НАТО – не гратися більше з цим. Або сказати “ми зараз не беремо”, що є правда, вони й самі розуміють, що не хочуть воювати з Росією, тому зараз не беруть. Є країни-члени НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки. Які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами.









WordPress Slideshow І я вважаю, що це нормальний компроміс. Він компромісний для всіх. Для Заходу, який не знає, що з нами робити в питанні з НАТО. Для України, яка хоче гарантій безпеки. І для Росії, яка не хоче розповсюдження далі НАТО і каже, що в неї з країнами Заходу, НАТО були такі домовленості. І тому в ось цьому треба знайти компроміс, тому що це буде точка для закінчення війни. Для Росії – це ще не точка», – сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що при погодженні надання гарантій безпеки України з боку інших країн потрібно буде вносити суттєві зміни до Конституції України та законодавства. Він переконаний, що громадяни України повинні будуть проголосувати на всеукраїнському референдумі й затвердити чи відхилити ухвалені гарантії безпеки.

За словами Зеленського, він пояснив членам української делегації про необхідність проведення референдуму щодо можливих гарантій безпеки, а вони мусять донести цю позицію до росіян та міжнародної спільноти.

Водночас глава держави запевнив, що в юридичному вимірі можливих домовленостей з Росією українська сторона не потерпить наявності будь-яких ультимативних та безпідставних формулювань, включно з терміном «денацифікація». Зеленський наголосив, що Росія вдається до таких гучних звинувачень проти української влади, хоча сама вдається до методів нацистів у веденні війни проти України.

Як писав Львівський портал, 1 березня соціологи фіксували безпрецедентно високу підтримку населення щодо вступу України до НАТО – 76%.

Проте станом на 12 березня цей показник знизився до 72%.Основна причина такого падіння – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

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