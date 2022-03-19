Із розбомбленого драмтеатру в Маріуполі рятують людей

З-під завалів зруйнованого окупантами драмтеатру в Маріуполі, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже понад 130 – на поверхні. Є тяжко поранені. Але станом на цей час немає інформації про загиблих. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, 18 березня в Україні працювали сім гуманітарних коридорів. Шість – у Сумській області, один – на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти понад 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано понад 180 тисяч українців. Доставлені сотні тонн найнеобхідніших продуктів.

«Але окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточені міста. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ – зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилася на «аргумент» для українців співпрацювати з окупантами.

Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати. 100%. Кожен російський діяч, який віддає такі накази, і кожен російський солдат, який виконує такі накази, буде встановлений. І отримає примусовий квиток у Гаагу, де розташований Міжнародний кримінальний суд”, – повідомив Володимир Зеленський.

За словами волонтерів, які годували людей, що ховалися у сховищах театру, під завалами близько 800 людей. Це було місцем збору дітей та жінок для евакуації із міста, яке оточили російські війська.

Раніше повідомлялось, що окупанти зруйнували драмтеатр Маріуполя: під завалами – сотні людей. Атака на укриття людей відбулася не зважаючи на те, що біля театру були написи «діти» для ворожих пілотів. Згодом стало відомо, що укриття драмтеатру в Маріуполі витримало удар і під завалами є вцілілі люди.

Також відомо, що Італія заявила про готовність відновити Драмтеатр у Маріуполі.

Арестович пояснив, чому зараз неможлива деблокада Маріуполя.

Фото: Азов

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