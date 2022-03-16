Окупанти зруйнували драмтеатр Маріуполя: під завалами – сотні людей

Російська авіація скинула надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися сотні мирних маріупольців. Вхід до бомбосховища завалило, тому наразі невідома точна кількість людей, які перебувають під завалами. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

Окупаційні війська цілеспрямовано та цинічно скинули авіабомбу на Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Там ховалися сотні мирних мешканців міста.

«Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Фото: Маріупольський драмтеатр до бомбардування

Внаслідок бомбардування зруйнувано центральну частину Драматичного театру, а уламки завалили вхід у бомбосховище будівлі.

«Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди», – зазначили у мерії.

На своєму Telegram-каналі Азов-Маріуполь повідомив, що на драмтеатр, який був осередком для людей, які втратили через воєнні дії житло, впала надпотужна бомба.

«Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце», – наголосили в полку.

В Азові зазначають, що в театрі від безперервних обстрілів переховувалась майже тисяча цивільних маріупольців. При чому багато містян ховались там з маленькими дітьми.

Ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута у Facebook розповів, що жодні служби не можуть дістатися до місця бомбардування, адже ведуть жорстокі бої.

«Скільки під завалами загиблих – невідомо. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше – не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там також люди, дітки!», – написав Тарута.

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