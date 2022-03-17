Біля театру в Маріуполі були написи «Діти» для ворожих пілотів

Супутникові знімки свідчать, що перед та позаду будівлі драматичного театру в Маріуполі були написи великими літерами «Діти» для пілотів ворожої авіації. Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Про такі написи свідчить супутниковий знімок Maxar Technologies, зроблені 14 березня. На ньому видно, що на асфальті перед фасадною частиною драмтеатру в Маріуполі та позаду в сквері були написи на асфальті – великими літерами білою фарбою зазначено «Діти».

Очевидно, що напис бачили коригувальники вогню та пілоти російської авіації, якщо напис легко побачити із супутників.

Як писав Львівський портал, вдень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. Всередині ховалися близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки.

За словами посадовців і військових, у будівлі театру перебувало дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.

Згодом літаки окупантів здійснили наліт на приміщення спорткомплексу «Нептун», в якому ховалися вагітні жінки та діти.

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