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Арестович пояснив, чому зараз неможлива деблокада Маріуполя

Ольга Денисяка

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Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що Україна не здасть Маріуполь окупантам. Він заявив, що деблокувати місто зараз неможливо, але влада працює над дипломатичним вирішенням гуманітарної катасторфи. Про це він заявив у відеозверненні, передає Львівський портал.

За його словами, найближчі підрозділи ЗСУ ведуть важкі бої на північ від Волновахи. На них наступає противник і «ні про яку деблокаду Маріуполя не може йтися, їм би самим там відбитися».

Інші частини перебувають за 100-150 кілометрів від Маріуполя і вони не пройдуть більше 120 кілометрів «голим степом під ударами авіації з Криму та Ростовської області». Крім того, окупанти побудували потужну протиповітряну оборону.

«Там побудовано потужну протиповітряну оборону противника, і авіаційну з Криму, і наземну. Були спроби надати повітряну підтримку  і вони м’яко кажучи не мали успіху. Тому військового рішення зараз щодо Маріуполя немає», – заявив Арестович.

Радник голови ОП пояснив, що наразі є шлях дипломатичного врегулювання ситуації навколо Маріуполя і вирішення гуманітарної катастрофи. Цим займаються на рівні держави і саме це допомогло відкрити шлях для евакуації людей із міста. За його даними, Маріуполь вдалось покинути 40 тисячам мешканців.

«Маріуполь ми не здамо», – наголосив радник глави ОП.

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