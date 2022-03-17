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Італія готова відновити Драмтеатр у Маріуполі

Анастасія Диняк

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Міністр культури Італії Даріо Франческіні заявив про допомогу у відновленні Драмтеатру у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти. Про це Франческіні написав у Twitter.

У середу, 16 березня, російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр. Значна частина споруди зруйнована. Італія готова взяти на себе відновлення театру. Відповідну ініціативу підтримав і Кабінет Міністрів країни. Реконструкцію планують почати одразу, як це буде можливо.

Нагадаємо, внаслідок бомбардування було зруйновано центральну частину Драматичного театру, а уламки завалили вхід у бомбосховище будівлі.

Укриття драмтеатру в Маріуполі витримало удар. Всередині ховалися близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру.

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