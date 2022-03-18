Зеленський про пришвидшений вступ до ЄС: Це непросто, але ми це зробимо

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна вступить до Європейського Союзу за пришвидшеною процедурою. Для цього є порозуміння з Єврокомісією. Про це він 18 березня сказав у своєму відеозверненні.

«Президентка (Єврокомісії, – ред.) Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо. Впевнений», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 28 лютого Україна попросила невідкладно приєднати її до Євросоюзу за спеціальною процедурою. Того ж дня увечері президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

1 березня заяву України про вступ до Європейського Союзу офіційно зареєстрували, Брюссель розпочав процедуру розгляду.

У ніч на 11 березня Європейська рада (саміт ЄС) після п’ятигодинної дискусії за зачиненими дверима у Версалі ухвалила декларацію, яка містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це рішення є революційним щодо зближення України з ЄС. Він висловив 100% впевненості, що Україна стане членом Євросоюзу, втім часові межі не взявся прогнозувати.

Додамо, що з початком війни, яку почала Росія, в Україні безпрецедентно виросла підтримка вступу до ЄС. Станом на 1 березня цю ініціативу підтримували 86% українців.

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