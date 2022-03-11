Тепер є 100% впевненості, що Україна стане членом ЄС, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що рішення Європейської ради щодо України означає революцію у питанні нашого зближення з ЄС. Про це він заявив ввечері 11 березня в ефірі національного телемарафону, пише Європейська правда.

Кулеба визнав, що підсумки саміту є до певної міри неоднозначними, оскільки Україна хотіла би отримати політичне визнання статусу кандидату вже на цій зустрічі лідерів ЄС.

«Однак якщо порівняти з нашими очікуваннями три тижні тому, то те, що відбулося минулої ночі – це революція, яка ставить наше членство у ЄС на рейки. Нас поставили на рейки і наш потяг поїхав у бік Європейського Союзу», – пояснив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що зараз впевнений в успіху процесу вступу до ЄС.

«Від сьогодні ми, українці, знаємо на 100%, що ми станемо членом ЄС. Питання лише коли це станеться», – заявив він.

Водночас глава українського МЗС утримався від прогнозів щодо того, коли відбудуться наступні етапи.

Як писав Львівський портал, 28 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна просить невідкладно приєднати її до Євросоюзу за спеціальною процедурою. Того ж дня увечері він підписав заявку на членство України в ЄС.

Незабаром після цього 8 країн закликали ЄС негайно надати Україні статус кандидата. Йдеться про Болгарію, Чехію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Словаччину та Словенію. Вже 1 березня заяву України про вступ до Європейського Союзу офіційно зареєстрували, Брюссель розпочав процедуру розгляду.

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