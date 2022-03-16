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У Львові попрощались із загиблими на Яворівському полігоні військовими

Ольга Денисяка

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15 березня у Львові попрощались з чотирма військовослужбовціями Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, котрі загинули внаслідок ракетного удару по Яворівському полігоні 13 березня. Про це йдеться у Facebook Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Військовослужбовці Львівського гарнізону разом із громадою Львова попрощалися з мужніми українськими офіцерами полковником Олегом Ящишиним, майорами Сергієм Мельником, Кирилом Вишиваним та Ростиславом Романчуком.

Спільна молитва за упокій душ полеглих офіцерів відбулась у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а поховали загиблих з усіма військовими почестями на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Нагадаємо, вранці 13 березня окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині. Яворівський полігон атакували з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет.

Внаслідок бомбардування загнули 35 людей, ще 134 були поранені.

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