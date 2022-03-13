Обстріл Яворівського полігону: кількість загиблих зросла до 35

Зранку 13 березня окупанти здійснили авіаудар по Яворівському полігоні на Львівщині. Станом на 12:00 год. відомо про 35 загиблих та 134 травмованих внаслідок бомбардування. Про це йдеться в Телеграм Львівської обласної військової адміністрації.

За інформацією ОВА, станом на 12:00 год. майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію та розібрали велику частину завалів.

На жаль, кількість жертв зросла: 35 осіб загинули, ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.

Нагадаємо, зранку окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони і частину ракет збили в повітрі.

Також голова ОВА вкотре закликав мешканців не публікувати інформацію та фотографії з місць вибухів у соцмережах, аби не допомоагати ворогові.

Через масштабне бомбардування Яворівського полігону міський голова Львова Андрій Садовий закликав світову спільноту не зволікати і закрити небо над Україною. Він звернувя до лідерів ЄС та НАТО із повідомленням, що війна вже поруч з ними.

«Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні. У вас є винищувачі, які можуть захистити наше небо. І коли я кажу «наше», то маю на увазі не лише українське. Бо вже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української. Зупиніть війну! Допоможіть нам закрити небо Європи!», – закликав Андрій Садовий.

Також через авіаудар по Львівщині міністр оборони України Олексій Резніков вкотре закликав закрити небо над Україною.

Зазначимо, що Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більше відомо, як «Яворівський військовий полігон» знаходиться за 30 км від Львова та за 20 км від кордону з Польщею.

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