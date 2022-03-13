Авіаудар по Львівщині: 9 людей загинули, 57 травмовані

Зранку 13 березня окупанти здійснили авіаудар по Яворівському полігоні на Львівщині. Внаслідок бомбардування загинули 9 людей, ще 57 отримали поранення. Про це під час брифінгу заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Львівський портал.

Максим Козицький повідомив, що у військову частину біля Яворівського полігону влучила крилата ракета. Загалом було випущено близько 30 ракет. Літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари.

Внаслідок бомбардування Яворівського полігону 9 осіб загинули, ще 57 отримали поранення. Серед постраждалих «є не лише військові». Потерпілі зараз перебувають у лікарнях.

«За попередніми даними, було випущенобільше 30 ракет. Працювала ППО (протиповітряна оборона, – ред.), певну кількість було збито. Під удар потрапив Яворівський полігон. Наразі 57 перебувають в лікарнях, 9 героїв загинули. Зараз пожежу гасять і розбирають уламки. Біля Яворівського полігону розташовані населені пункти. Є 25 точок ураження, які вже обстежені. Це був удар по військових об’єктах, але в лікарнях перебувають не лише вони», – зазначив Максим Козицький.

Також голова ОВА вкотре закликав мешканців не публікувати інформацію і фотографії з місця вибухів у соцмережах, аби не допомоагати ворогові.

Через обстріл Яворівського полігону міністр оборони України Олексій Резніков вкотре закликав закрити небо над Україною.

«Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!», – написав Резніков у Twitter.

Зазначимо, що Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як «Яворівський військовий полігон» розташований за 30 км від Львова і за 20 км від кордону з Польщею.

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