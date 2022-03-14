Facebook знову заборонив бажати Путіну смерті

Компанія Meta заборонила бажати смерті Путіну та розповсюджувати ненависницький контент про росіян. Таким чином Facebook знову змінює політику модерації. Про це пише Суспільне з посиланням на Reuters.

«Ми не дозволяємо заклики до вбивства глави держави… Отже, щоб усунути будь-яку двозначність щодо нашої позиції, ми ще більше звужуємо наші правила», – сказав президент Meta з комунікації із зовнішньою аудиторією Нік Клегг.

Він зазначив, що політика щодо мови ворожнечі не буде змінюватися для росіян. За його словами, Meta виступає проти русофобії і в компанії «немає терпимості до закликів до геноциду, етнічної чистки чи будь-якої дискримінації, переслідування чи насильства щодо росіян на платформі».

«Зараз ми звужуємо фокус, щоб чітко вказати в керівництві, що це ніколи не повинно інтерпретуватися як потурання насильству проти росіян в цілому», – написав президент Meta Global Affairs Нік Клегг.

Зазначимо, що раніше Facebook та Instagram тимчасово дозволили користувачам «у деяких країнах» закликати до насильства проти російських військових, які вторглися в Україну.

Як писав Львівський портал, з 14 березня в Росії заблокували Instagram, до цього в країні вже заборонили Facebook. Нещодавно з країни-агресора пішов ще й TikTok.

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