«Херсон – це Україна!»: тисячі українців вийшли на мітинг проти окупантів

Кілька тисяч херсонців вийшли на мирну акція «Херсон – це Україна». Українці не злякалися озброєних окупантів, які почали стріляти по ногах людей. Про це інформує Українська правда.

Неозброєні жителі Херсону вийшли на мітинг проти російської окупації міста. Люди скандували «Херсон – це Україна» та вимагали, щоб російські «асвабадітєлі» негайно покинули місто.

Люди скандують «Додому», «Домой пока живой», «Україна понад усе», «Слава нації – смерть ворогам», «Русский солдат, иди на**й», «Херсон – це Україна», «Россия – параша, победа будет наша».

Люди мітингують навіть попри те, що довкола стоять десятки озброєних російських солдатів та багато російської техніки.

За даними «Інформаційного спротиву» загалом на акцію протесту проти проголошення окупантами так званої «ХНР» вийшли близько 10 тисяч херсонців.

Пізніше на мітингу в Херсоні окупанти відкрили вогонь. Стріляли по ногах. Принаймі одному хлопцеві поцілили в ногу гумовою кулею. Люди в цей час скандували: «Російський солдат – фашистський окупант!»

«Русский солдат – фашистский оккупант!» ❗️На митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь pic.twitter.com/ofaUYqpECl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

Також у Херсоні кілька людей мітингували на підтримку окупантів. Вони тримали червоні прапори СРСР.

Серед них депутат міськради Ігор Семенчев, колишній заступник мера Херсона Сергій Черевко, проросійський херсонський активіст Кирило Стремоусов, викладач Херсонської академії безперервної освіти Тетяна Кузьмич, колишній мер Херсона Володимир Сальдо і Геннадій Бальбота.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російські загарбники планують провести референдум за створення так званої «Херсонської народної республіки».

Втім Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення так званої «ХНР».

Водночас мешканці Херсону вже не вперше вийшли на акцію протесту, щоби висловити підтримку цілісності України.

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