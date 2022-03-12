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Окупанти надумали провести в Херсоні референдум за «ХНР», – місцевий депутат

Наталя Дуляба

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Російські загарбники планують провести референдум за створення так званої «Херсонської народної республіки». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – написав він.

Водночас Сергій Хлань звернувся до своїх колег із закликом не йти на співпрацю з окупантами і не дати їм можливості легітимізувати псевдореспубліку.

«Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення “ХНР” перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати “ХНР”! Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може. Не повірю, що вам буде гірше ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля, які вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються. Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам’ятати наступні покоління», – наголосив депутат Херсонської облради.

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