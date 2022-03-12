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Херсонська облрада відкинула ідею створення «ХНР»

Андрій Котенський

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Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення так званої «ХНР». Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Рибалко, передає Суспільне.Херсон.

«Відбулось екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати прийняли звернення про те, що «Херсонщина – це Україна» і жодної псевдореспубліки на території області не буде», – повідомив депутат обласної ради Сергій Рибалко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російські загарбники планують провести референдум за створення так званої «Херсонської народної республіки».

Раніше в Херсоні мешканці вийшли на протести за Україну.

Військовим окупантам, які зайшли у місто кричали: «Зеленський молодець, а Путіну п#здєц!».

Аби придушити протест населення окупанти глушили зв’язок та вимкнули українське мовлення.

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