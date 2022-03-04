В Росії відключили Twitter

Ввечері 4 березня у Росії заброкували соцмережу Twitter. Це сталося відразу після відключення Facebook. Про це повідомила Новая газета в Telegram.

Для доказів блокуваннявидання опублікувало знімок з екрану, що показує відсутність доступу до соціальної мережі.

Напередодні Роскомнадзор ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook. Причиною обмеження доступу є «дискримінація російських ЗМІ».

Про проблеми з доступом до Facebook стало відомо у ніч проти 4 березня. Тоді ж повідомлялося про обмеження доступу до ще однієї соцмережі Twitter, сервісів App Store, Google Play, а також сайтів видань Deutsche Welle, Бі-Бі-Сі, Радіо Свобода, Голос Америки і Медуза. Роскомнагляд пояснив блокування видань «брехливою інформацією про сутність військової операції» в Україні.

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