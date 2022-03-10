Apple Pay і PlayStation Store більше недоступні в Росії

Apple Pay більше недоступний у Росії. Водночас компанія Sony зупинила роботу PlayStation Store, а також припиняє постачання до рф консолей. Про це ввечері 9 грудня у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ. Дуже скоро росіянам залишиться сапер на «зламаній» вінді», – заявив Федоров.

Згодом міністр додав новий допис, в якому повідомив, що Apple Pay у Росії більше недоступний.

Як повідомляв Львівський портал, ще станом на 3 березня через розгорнуту війну в Україні російський ринок покинули більше 70 світових брендів. Щодня цей перелік доповнюється.

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