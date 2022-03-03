Понад 70 світових брендів пішли з Росії

Через розгорнуту війну в Україні російський ринок покинули більше 70 світових брендів. Про це йдеться у Telegram-каналі Центру протидії інформації при РНБО України.

Серед компаній, які залишили російський ринок, є Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.

Також Росію у бан відправили Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.

Крім того, РФ відсторонили від участі в таких заходах: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, а Adidas відмовився працювати зі збірною РФ з футболу.

Зупинити мовлення в Росії вирішили BBC, Cinema 4D, Disney, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount. А міжнародні платіжні системи, Mastercard, PayPal, запровадили обмеження для російських користувачів.

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