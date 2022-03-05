На Київщині звільнили пацієнтів диспансеру, яких захопили кадировці

Спецпідрозділ ЗСУ звільнив пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці, що на Киїівщині. Раніше їх захопили кадидовці. Про це в ефірі каналу Єдиних новин заявив голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба.

«Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту», – заявив Кулеба.

Олексій Кулеба додав, що люди там перебувають у дуже важких умовах, зокрема немає води і світла, але їм весь час допомагають.

Також він додав, що наразі місто контролюють окупанти.

Нагадаємо, напередодні в Бородянці окупанти захопили понад 500 пацієнтів психоневрологічного диспансеру.

Як повідомляв Львівський портал, російські військові масштабними обстрілами, фактично, знищили селище Бородянка, що неподалік Києва. Хаотичний обстріл житлових будинків росіянами тривав кілька днів.

Більшість мешканців 13-тисячного селища залишилась без даху над головою. У місті, фактично, відсутній зв’язок. Кількість жертв наразі уточнюється.

У ДСНС заявляли, що в Бородянці рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в «укриття» й опинилися під завалами будівель. Згодом рятувальнии повідомили, під завалами будинків можуть перебувати ще близько 100 людей, їхня доля наразі невідома.

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