Російська «миротворча операція» у Бородянці (відео)

Російські військові масштабними обстрілами знищили селище Бородянка, що неподалік Києва. Хаотичний обстріл житлових будинків росіянами тривав кілька днів, передає кореспондент Львівського порталу.
Спершу люди від обстрілів ховалися у підвалах, але коли на вулицях з’явилися російські війська довелося ховатися у квартирах, бо окупанти стріляли по підвалах і цивільних.
Люди кілька днів провели у справжньому пеклі, доки їх не звільнили українські військові.
Більшість мешканців 13-тисячного селища залишились без даху над головою. Багато з них вимушені покинути містечко, яке після візиту росіян стало непридатне для життя.
У місті досі перебої із зв’язком, а на дорогах знищена техніка окупантів. Кількість жертв уточняється.
Зруйновану Бородянку із висоти пташиного польоту показали журналісти Крым.Реалии.
Фото: Львівський портал
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський