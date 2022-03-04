Російська «миротворча операція» у Бородянці (відео)

Російські військові масштабними обстрілами знищили селище Бородянка, що неподалік Києва. Хаотичний обстріл житлових будинків росіянами тривав кілька днів, передає кореспондент Львівського порталу.

Спершу люди від обстрілів ховалися у підвалах, але коли на вулицях з’явилися російські війська довелося ховатися у квартирах, бо окупанти стріляли по підвалах і цивільних.

Люди кілька днів провели у справжньому пеклі, доки їх не звільнили українські військові.

Більшість мешканців 13-тисячного селища залишились без даху над головою. Багато з них вимушені покинути містечко, яке після візиту росіян стало непридатне для життя.

У місті досі перебої із зв’язком, а на дорогах знищена техніка окупантів. Кількість жертв уточняється.

Зруйновану Бородянку із висоти пташиного польоту показали журналісти Крым.Реалии.

Фото: Львівський портал

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