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Під завалами в Бородянці можуть бути близько 100 людей, – ДСНС

Ольга Денисяка

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Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома. Про це повідомила речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, передає Радіо Свобода.

За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають. Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці були зруйновані низка житлових будинків. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.

Раніше у ДСНС заявляли, що в Бородянці рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в «укриття» й опинилися під завалами будівель.

Як повідомляв Львівський портал, російські військові масштабними обстрілами, фактично, знищили селище Бородянка, що неподалік Києва. Хаотичний обстріл житлових будинків росіянами тривав кілька днів.

Більшість мешканців 13-тисячного селища залишилась без даху над головою. У місті, фактично, відсутній зв’язок. Кількість жертв наразі уточнюється.

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Фото: Львівський портал; з відкритих джерел.

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