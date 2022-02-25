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Лише за п’ять годин українці перерахували на армію 77 млн грн «єПідтримки»

Наталя Дуляба

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Українці масово віддають свою «ковідну тисячу» на потреби української армії. Лише за п’ять годин, відколи доступна ця функція, громадяни перерахували на армію 77 млн грн. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«77 млн грн “єПідтримки” армії за п’ять годин. Ви круті», – написав Федоров.

Зауважимо, що гроші з «єПідтримки» українцям дозволили витратити на допомогу українській армії 25 лютого. Кошти можна переказати через систему Portmone. При цьому перерахувати можна як всю суму виплати розміром 1000 грн, так і залишок, який залишився на цій картці.

Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням.

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Крім того, українцям дозволили переказувати гроші з «єПідтримки» на картку «ПриватБанку», «Альфа-Банку» та Monobank. Надалі перелік банків можуть розширити.

Як писав Львівський портал, впродовж 22 лютого благодійний фонд «Повернись живим» отримав рекордні внески для армії – 20 мільйонів 502 тисячі гривень. За один день українці зібрали навіть більшу суму, яку благодійник збирав протягом усього 2021 року.

Також за одну добу на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України, надійшло майже 300 мільйонів гривень.

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