За добу на спецрахунок для допомоги армії надійшло 300 млн грн

За одну добу на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, надійшло майже 300 млн грн. Про це повідомили в НБУ.

Кошти на нього надходили і від бізнесу та громадян України, і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).

Реквізити спецрахунку: UA843000010000000047330992708

Реквізити для перерахунку коштів в іноземних валюті є за цим посиланням.

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«Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України», – сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Національний банк звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

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