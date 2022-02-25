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За добу на спецрахунок для допомоги армії надійшло 300 млн грн

Ольга Денисяка

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За одну добу на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, надійшло майже 300 млн грн. Про це повідомили в НБУ.

Кошти на нього надходили і від бізнесу та громадян України, і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).

Реквізити спецрахунку: UA843000010000000047330992708

Реквізити для перерахунку коштів в іноземних валюті є за цим посиланням.

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«Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України», – сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Національний банк звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

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