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«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Оксана Попович

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Гроші з «єПідтримки» тепер можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зазначив міністр, у цей непростий час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ. Тому відтепер допомогти Збройним силам України можна буде коштами з «єПідтримки». Для цього достатньо скористатися платіжною системою Portmone.

«Гроші з «єПідтримки» можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone – всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці «єПідтримки», – пояснив Федоров.

Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням.

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Крім того, українцям дозволили переказувати гроші з «єПідтримки» на картку «ПриватБанку», «Альфа-Банку» та Monobank. Надалі перелік банків можуть розширити.

Нагадаємо, впродовж 22 лютого благодійний фонд «Повернись живим» отримав рекордні внески для армії – 20 мільйонів 502 тисячі гривень.

Крім цього, за одну добу на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України, надійшло майже 300 мільйонів гривень.

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