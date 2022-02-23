Українці допомогли армії на 20 мільйонів за добу

Впродовж однієї доби, 22 лютого, благодійний фонд «Повернись живим» отримав внески для армії на суму 20 мільйонів 502 тисячі гривень. Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

Так, за один день, українці перерахували 20,5 млн грн у благодійний фонд «Повернись живим», який займається допомогою українській армії. Це більше, ніж загальна сума переказів за увесь 2021 рік.

«Наша бухгалтерія ледь встигає підтраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій», – повідомили у благодійному фонді.

Директор благодійного фонду Тарас Чмут зазначив, що рівень фінансової підтримки, яку отримав фонд впродовж останніх тижнів, це чергове свідчення того, що українці готові боротись з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі благодійники отримають сотні заявок від наших захисників на фронті, аби «посилювати армійців і вигравати державі час там, де вона не встигає».

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До слова, впродовж минулого тижня благодійники зібрали 6 млн грн. За ці кошти команда «Повернись живим» надіслала нашим армійцям майно загальної вартістю в понад 1 мільйон 354 тисячі грн. Майже половину із цієї суми витратили на забезпечення компʼютерами та іншою оргтехнікою Командування Сил територіальної оборони.

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