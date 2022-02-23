ОСТАННІ НОВИНИ

Українці допомогли армії на 20 мільйонів за добу

Ірина Марчук

|

Впродовж однієї доби, 22 лютого, благодійний фонд «Повернись живим» отримав внески для армії на суму 20 мільйонів 502 тисячі гривень. Про це йдеться на сторінці організації  у Facebook.

Так, за один день, українці перерахували 20,5 млн грн у благодійний фонд «Повернись живим», який займається допомогою українській армії. Це  більше, ніж загальна сума переказів за увесь 2021 рік.

«Наша бухгалтерія ледь встигає підтраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій», – повідомили у благодійному фонді.

Директор благодійного фонду Тарас Чмут зазначив, що рівень фінансової підтримки, яку отримав фонд впродовж останніх тижнів, це чергове свідчення того, що українці готові боротись з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі благодійники отримають сотні заявок від наших захисників на фронті, аби  «посилювати армійців і вигравати державі час там, де вона не встигає».

Реклама партнерів

До слова, впродовж минулого тижня благодійники зібрали 6 млн грн. За ці кошти команда «Повернись живим» надіслала нашим армійцям майно загальної вартістю в понад 1 мільйон 354 тисячі грн. Майже половину із цієї суми витратили на забезпечення компʼютерами та іншою оргтехнікою Командування Сил територіальної оборони.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів