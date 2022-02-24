Що робити при відключенні інтернету

Під час воєнних дій може пропасти інтернет-зв’язок. У Держспецзв’язку просить дзвонити та відправляти повідомлення лише за нагальної проблеми. Про це пише Суспільне.

Держспецзв’язок заявляє, що наразі мобільний та інтернет-зв’язок є в усіх областях України. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

У разі несправної роботи інтернету радимо скористатися наступними сервісами:

Браузер СENO

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Браузер СENO – канадський веб-браузер для мобільних пристроїв з системою Android. Для обходу інтернет-цензури працює як пірингова мережа (P2P), що дозволяє користувачам обмінюватися між собою завантаженим контентом,що дозволяє зберігати веб-контент в мережі навіть під час жорсткої фільтрації.

СENO можна завантажити з Google Play Market.

Офіційний сайт браузера – тут.

Bridgefy

Bridgefy – мобільний додаток, який дозволяє спілкуватися з іншими користувачами без інтернет-підключення. Данні він передає через Bluetooth в межах свого діапазону – близько 100 метрів. Застосунок надсилає повідомлення всім пристроям навколо вас, після чого цей процес повторюється на пристроях інших людей, дозволяючи передати повідомлення на велику відстань.

Додаток працює як для Android, так й для iOS.

Bridgefy можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Офіційний сайт – тут.

Psiphon

Psiphon – VPN-сервіс, здатний обійти навіть «великий китайський фаєрвол», а місячна аудиторія сягає більше 20 млн користувачів. Сервіс має досить складну архітектуру і трафік сервісу не «зловити» через системи глибокої фільтрації (DPI), які використовують у Білорусі та Росії зокрема.

Psiphon умовно безкоштовний. У ньому є реклама та обмеження швидкості до 2 Мб/сек. Зняти їх та відключити рекламу можна за абонплату, але швидкості у безоплатний версії цілком вистачить для серфінгу та відеодзвінків.

Psiphon можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Офіційний сайт – тут.

Matrix

Це відкритий протокол для децентралізованого спілкування в реальному часі. Його можна використовувати для текстових повідомлень, групових чатів, аудіо-відео дзвінків та створення ботів. Сервіс більш складний у користуванні.

Зареєструватися можна на будь-якому відкритому сервері або організувати свій (відкритий чи закритий) сервер. Наприклад, ви хочете розмістити сервер для своїх друзів та родичів і якщо в майбутньому ви захочете — підключити його до ширшої мережі.

Для того, щоб почати користуватися Matrix, використовуйте веб-клієнт Element або його мобільну версію. Щоб підключитися до Matrix через власний сервер, необхідно налаштувати HomeServer на Synapse.

Офіційний сайт – тут.

Зауважимо, усі додатки необхідно завантажити заздалегідь, поки є повноцінний доступ до інтернету.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.

Через початок Росією війни в Україні ввели воєнний стан.

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