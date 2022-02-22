Зеленський розгляне питання розриву дипвідносин з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Росією. Про це він повідомив на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом в Києві 22 лютого, передає Укрінформ.

За словами президента, нещодавні рішення Росії були ескалаційним кроком та юридичною агресією, яка закладає фундамент ймовірної ескалації з боку РФ та бойовиків.

«Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипвідносин між Україною та РФ. Одразу після пресконференції я буду пропрацьовувати це і не тільки це питання», – зазначив Володимир Зеленський.

Реклама партнерів

Водночас президент нагадав, що останнім часом Україна пропонувала розв’язувати всі питання шляхом перемовин, але у відповідь отримала реальну загрозу територіальній цілісності держави.

«Ми закликаємо Росію, і не вперше, вирішувати ці питання шляхом діалогу, сідати за стіл перемовин. За останні місяці ми провели консультації майже з усіма лідерами ЄС, США, Великої Британії, Німеччини, Франції і пропонували будь-які формати діалогу, де була б присутня Російська Федерація. І відповідь була вчора, ми її з вами бачили. Україна має на це реагувати, захищаючи суверенітет і нашу державу», – сказав глава держави.

Відтак Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти «Північного потоку – 2» і повністю заблокувати його роботу.

Пізніше Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву про відкликання з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила.

«У зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки», тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій», – інформують в МЗС.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію. Проте наразі влада США висловила лише готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР».

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.