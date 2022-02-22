Загострення на Донбасі: 2 загиблих та 12 поранених українських військових

У понеділок, 21 лютого, російсько-окупаційні війська 84 рази порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів 2 українських захисників загинуло, ще 12 отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Впродовж минулої доби російські війська 84 рази відкривали вогонь по українських воїнах. З них 64 рази бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Противник обстрілював наші позиції поблизу 40 населених пунктів:

Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик – з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.

Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Лебединське – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам’янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівка друга – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівка – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – з станкових протитанкових гранатометів.

Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкіне – з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.

Нью Йорк – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорск – з артилерії калібру 122 мм.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

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Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули. Вони отримали осколкові поранення несумісні з життям. Ще 12 українських воїнів одержали поранення різної ступені важкості. Їх шпиталізували до лікарні. Шестеро отримали бойові травмування.

Станом на 07:00 год. ранку вівторка, 22 лютого, бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції в районі Щастя та Маріуполя (двічі). При цьому бойовики використовували міномети калібру 120 мм, артилерію калібру 122 та станкові автоматичні гранатомети.

«Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – зазначають у штабі ООС.

17 лютого, російські окупаційні війська активізувались. Того дня вони 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

А вже 21 лютого Президент Росії Володимир Путін визнав самороголошені «ЛНР» та «ДНР» та доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

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