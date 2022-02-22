Після виступу Путіна львів'яни пікетували консульство Росії

Пізно ввечері 21 лютого після визнання Путіним самопроголошених «Л/ДНР» львів’яни з українськими прапорами прийшли до будівлі Генерального консульства Росії у Львові. Про це повідомляє Львівський портал.

Пікетувальники зібрались біля будівлі Генконсульства Росії вулиці Левицького, 95, щоб висловити свій протест щодо визнання Росією самопроголошених «ЛНР» і «ДНР».

Протестувальники мали із собою прапори України та плакати із надписами «Віримо в ЗСУ», «Боротьба триває!», «Гідність та свобода – порятунок України та смерть Росії! Боротьба триває!», «Над примиренням працюють ЗСУ» тощо. За порядком стежила патрульна поліція.

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Напередодні Генеральне консульство Росії у Львові припинило запис на прийом громадян через «несприятливу епідеміологічну ситуацію та оптимізацію штату».

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих указах вказується, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Після визнання Росією «Л/ДНР» Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Також негайно розпочали засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як передає Радіо-Свобода, жителі окупованого Донецька повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення. Як повідомили кілька очевидців близько 23:00 год. колона пройшла прямо по центру міста та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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Фото: 24 канал, Радіо Свобода