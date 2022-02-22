Держдума РФ ратифікувала договори з «ДНР» та «ЛНР»

Депутати Державної думи Російської Федерації ратифікувала договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу із самопроголошеними «ДНР» та «ЛНР». Про це пише Українська правда.

Відтак одноголосно 400 депутатів Держдуми Росії проголосувала у першому читанні за ратифікацію договору із так званою «Донецькою народною республікою». Потім депутати внесли поправки і проголосували за ратифікацію у третьому читанні.

Водночас за ратифікацію угоди із так званою «Луганською народною республікою» проголосували 399 депутатів. Стільки ж представників Держдуми підтримали поправку. А в третьому читанні російські обранці знову були одноголосні – проголосували усі 400 голів.

Крім того, Держдума також внесла поправки щодо термінів ратифікації. Тепер не треба чекати 10-денний термін для набрання чинності ратифікації, цей процес запустять якнайшвидше.

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Варто додати, що раніше незаконні «парламенти» ОРДЛО також «ратифікували» договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з Росією.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію. Проте наразі влада США висловила лише готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР».

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