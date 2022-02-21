На Львівщині виявили одразу три випадки сказу

У Золочівському районі Львівщини виявили три випадки сказу в тварин. Про це повідомляє Буська міська громада.

Так, у Золочівському районі від початку 2022 року виявили три випадки сказу в тварин: у Буську, Балучині та Задвір’ї.

Жителів району закликають сприяти ветеринарам у проведені вакцинації домашніх тварин.

Зазначимо, сказ може передатися й людині, якщо її вкусить заражена тварина. Чим ближче відбувся укус до голови, тим небезпечніше, оскільки вірус сказу уражає мозок. Якщо вас таки вкусила скажена тварина, необхідно:

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відразу провести місцеву обробку рани: поверхню рани промити водою з господарським милом, а її краї обробити 70% спиртом чи 5% розчином йоду;

після обробки рани негайно зверніться до лікаря – лише своєчасно розпочатий курс антирабічних щеплень допоможе уникнути зараження;

тварину, що покусала, заборонено вбивати. Її слід негайно ізолювати і звернутися до державної ветеринарної служби вашого міста/району;

якщо тварина, яка вас вкусила, загинула, все одно варто звернутися до найближчої ветеринарної клініки.

Перші ознаки хвороби у людини з’являються раптово. Вже за один-два дні від початку захворювання на місці загоєної від укусу рани рубці набухають і робляться темно-червоними, виникає тягучий біль. Починається нездужання, слабкість, з’являється почуття туги, пригніченість. Разом із цим хворий втрачає апетит, погано спить, стає неспокійним, дратівливим. У хворого з’являється спрага, він просить пити, але проковтнути воду не може через судоми м’язів гортані. Розвивається тяжка ознака так званої «водобоязні». Захворювання триває 2-4 дні і закінчується смертю.

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Розпізнати скажену тварину можна за зміною її поведінки, зокрема за її агресивністю та втратою відчуття страху, вона починає нападати на людей та інших тварин. Також варто бути пильним, якщо вдень у вашому населеному пункті з’явились дикі тварини (лисиці, вовки, песці та інші).

У слині тварин вірус сказу з’являється за 10 днів до появи у неї перших ознак хвороби. Тому коли людину вкусила чи подряпала на перший погляд здорова тварина все одно необхідно звернутися до лікаря.

Пам’ятайте: сказ не можна вилікувати, його можна лише попередити!

Як повідомляв Львівський портал, минулого року на території Червонограда вперше за 10 років зафіксували випадок сказу у тварини. У Львові перший випадок сказу у тварини за 12 років зафіксували у травні 2019-го. Згодом виявли ще заражену сказом лисицю. В обох випадках у зоні довкола спалаху оголошували карантин, а всіх безпритульних тварин масово вакцинували.

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