Ляшко назвав п’ятірку регіонів-антилідерів із вакцинації проти Covid-19

Станом на 21 лютого в Україні перше щеплення проти коронавірусу отримали 50,5% дорослого населення. Водночас антилідерами з вакцинації залишаються регіони Західної України. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

До п’ятірки антилідерів, де зробили найменшу кількість щеплень входять: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області. Натомість минулого тижня найбільше провакцинували людей на Харківщині.

Однак Віктор Ляшко додав, що впродовж останніх 7 днів спостерігались позитивні тенденції у Рівненській та Чернівецькій областях. Відтак, вони стали лідерами за проведеною кількістю щеплень із розрахунку на 100 тис. населення.

Загалом від початку кампанії з вакцинації в Україні провели майже 31 млн 497 тис. щеплень.

Реклама партнерів

На Львівщині провели уже 2 млн щеплень. З них – 993 811 другою дозою, 186 – додатковою та 34 189 – бустерною.

Мешканців області щеплювали такими вакцинами: «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 193 822, «Coronavac» – 536 018, «Pfizer» – 1 083 109 та «Moderna» – 214 435.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Додамо, нещодавно Кабмін схвалив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік. Так, до кінця року має бути забезпечена імунізація неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у віковій категорії 60+. Наразі Львівщина може похвалися вакцинацією тільки половини дорослого населення області, водночас 64% літніх людей щеплені від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині шукайте за посиланням. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.