Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи на 21-27 лютого

Впродовж тижня, з 21 по 27 лютого, у Львові та області працюватимуть 25 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики у Facebook.
Для отримання щеплення у центрі вакцинації потрібно попередньо зареєструватися через портал Helsi або прийти безпосередньо до центру. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Так, з 21 по 27 лютого covid-щеплення у Львові та області можна зробити за такими адресами:
м. Львів
1) ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під Дубом, 7В)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
2) ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
3) ТЦ «Епіцентр» (м. Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
4) ТЦ «Епіцентр» (м. Львів, вул. Городоцька, 302)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
5) Будинок Головної пошти (м. Львів, вул. Словацького, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00/
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
6) Головний залізничний вокзал (м. Львів, пл. Двірцева, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
7) СТРЦ «SPARTAK» (м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
8) ТЦ «Скриня» (м. Львів, вул. Городоцька, 179)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
9) ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м. Львів, вул. Щирецька, 36)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
10) ТЦ «MARK» (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 95)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб 10:00 – 15:00
Нд 12:00 – 17:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
Сокільницька територіальна громада
11) ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
Пн-Пт 13:00-19:00
Сб-Нд 10:00-16:00
(CoronaVac/Pfizer)
м. Борислав
12) Приміщення поліклінічного відділення КНП «ЦМЛ м. Борислава» (м. Борислав, вул. Куліша, 41-А)
Пн, Вт, Пт 11:30-16:30
Ср, Чт 11:30-16:30
Сб, Нд – не працюватиме
(CoronaVac/Pfizer)
м. Броди
13) Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 70)
Сб 10:00-14:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
м. Буськ
14) Буський народний дім (м. Буськ, вул. Грушевського, 5)
Сб-Нд 10:00-14:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
м. Золочів
15) Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)
Сб-Нд 10:00-14:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
м. Дрогобич
16) Народний дім «Каменяр» (м. Дрогобич, вул. 22 січня, 26)
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00-18.00
(CoronaVac/Pfizer)
м. Жовква
17) КНП «Жовківська лікарня», поліклінічне відділення (м. Жовква, вул. Львівська,17)
Пн-Пт 09:00-16:00
Сб-Нд 9:00-14:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
м. Кам’янка-Бузька
18) Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)
Пн-Пт 09:00-16:30
Сб 9:00-15:00
(CoronaVac)
м. Новий Розділ
19) Поліклініка КНП «Новороздільська міська лікарня»: м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37
Пн 11:00-13:00 і з 14.00 -16.00
Вт 10:00-12:00 і з 14.00 -16.00
Ср 10:00-14:00
Чт 10:00-14:00
Пт 10:00-12:00 і з 14.00 -16.00
Сб 10:00-14:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
м. Новояворівськ
20) Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т. Шевченка, 18)
Пн-Пт 09:00-16:00
Сб 9:00-14:00
Нд 9:00-13:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
м. Самбір
21) ЦПМСД Самбірської міської ради (м. Самбір, вул. Чайковського, 12)
Пн-Пт 09:00-17:00
Сб 10:00 -14:00
(CoronaVac/Pfizer)
м. Стрий
22) КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10 (м. Стрий, вул. Охримовича, 6)
Пн-Пт 10:00-16:00
Сб 10:00-16:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
м. Трускавець
23) Поліклінічне відділення КНП «Трускавецька МЛ» (м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62)
Пн-Ср., Пт, 09:00-15:00
Чт – не працюватиме
Сб-Нд 09:00 – 15:00
(CoronaVac/Pfizer)
м. Червоноград
24) ЦПМСД м. Червонограда (м. Червоноград, вул. Івасюка, 8)
Пн-Пт 09:00-18:00
Сб 09:00 – 14:00
(CoronaVac/Pfizer)
м. Яворів
25) Народний дім м. Яворова (м. Яворів, пл. Ринок, будинок 7)
Пн, Вт ,Ср, Чт, Пт 09:00-15:00
Сб 09:00-15:00
Нд 10:00-14:00
(CoronaVac/Pfizer/Moderna)
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Оксана Попович