Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи на 21-27 лютого

Впродовж тижня, з 21 по 27 лютого, у Львові та області працюватимуть 25 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики у Facebook.

Для отримання щеплення у центрі вакцинації потрібно попередньо зареєструватися через портал Helsi або прийти безпосередньо до центру. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Так, з 21 по 27 лютого covid-щеплення у Львові та області можна зробити за такими адресами:

м. Львів

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1) ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під Дубом, 7В)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

2) ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

3) ТЦ «Епіцентр» (м. Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

4) ТЦ «Епіцентр» (м. Львів, вул. Городоцька, 302)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

5) Будинок Головної пошти (м. Львів, вул. Словацького, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00/

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

6) Головний залізничний вокзал (м. Львів, пл. Двірцева, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

7) СТРЦ «SPARTAK» (м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

8) ТЦ «Скриня» (м. Львів, вул. Городоцька, 179)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

9) ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м. Львів, вул. Щирецька, 36)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

10) ТЦ «MARK» (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 95)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб 10:00 – 15:00

Нд 12:00 – 17:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

Сокільницька територіальна громада

11) ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00-19:00

Сб-Нд 10:00-16:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Борислав

12) Приміщення поліклінічного відділення КНП «ЦМЛ м. Борислава» (м. Борислав, вул. Куліша, 41-А)

Пн, Вт, Пт 11:30-16:30

Ср, Чт 11:30-16:30

Сб, Нд – не працюватиме

(CoronaVac/Pfizer)

м. Броди

13) Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 70)

Сб 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Буськ

14) Буський народний дім (м. Буськ, вул. Грушевського, 5)

Сб-Нд 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Золочів

15) Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)

Сб-Нд 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Дрогобич

16) Народний дім «Каменяр» (м. Дрогобич, вул. 22 січня, 26)

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00-18.00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Жовква

17) КНП «Жовківська лікарня», поліклінічне відділення (м. Жовква, вул. Львівська,17)

Пн-Пт 09:00-16:00

Сб-Нд 9:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Кам’янка-Бузька

18) Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)

Пн-Пт 09:00-16:30

Сб 9:00-15:00

(CoronaVac)

м. Новий Розділ

19) Поліклініка КНП «Новороздільська міська лікарня»: м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37

Пн 11:00-13:00 і з 14.00 -16.00

Вт 10:00-12:00 і з 14.00 -16.00

Ср 10:00-14:00

Чт 10:00-14:00

Пт 10:00-12:00 і з 14.00 -16.00

Сб 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Новояворівськ

20) Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т. Шевченка, 18)

Пн-Пт 09:00-16:00

Сб 9:00-14:00

Нд 9:00-13:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Самбір

21) ЦПМСД Самбірської міської ради (м. Самбір, вул. Чайковського, 12)

Пн-Пт 09:00-17:00

Сб 10:00 -14:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Стрий

22) КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10 (м. Стрий, вул. Охримовича, 6)

Пн-Пт 10:00-16:00

Сб 10:00-16:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Трускавець

23) Поліклінічне відділення КНП «Трускавецька МЛ» (м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

Пн-Ср., Пт, 09:00-15:00

Чт – не працюватиме

Сб-Нд 09:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Червоноград

24) ЦПМСД м. Червонограда (м. Червоноград, вул. Івасюка, 8)

Пн-Пт 09:00-18:00

Сб 09:00 – 14:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Яворів

25) Народний дім м. Яворова (м. Яворів, пл. Ринок, будинок 7)

Пн, Вт ,Ср, Чт, Пт 09:00-15:00

Сб 09:00-15:00

Нд 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

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