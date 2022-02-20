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Загиблим військовим на Донбасі виявився випускник Львівської академії сухопутних військ

Ірина Марчук

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У суботу, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув капітан Антон Сидоров. Він був випускником Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Про це у Facebook повідомив очільник академії Павло Ткачук, передає Львівський портал.

Упродовж кількох днів на Донбасі збільшилась кількість обстрілів з боку російських окупантів. Один із військових отримав несумісні із життям поранення. Загиблим виявився 35-річний випускник Академії сухопутних військ Антон Сидоров.

«Зранку внаслідок підступного обстрілу російськими окупантами зі ствольної артилерії калібру 122 мм українських воїнів, що тримають оборону в районі Світлодарської дуги на Донеччині,  смертельне осколкове поранення отримав випускник Національної академії сухопутних військ капітан Антон Сидоров», – написав Павло Ткачук.

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Відомо, що чоловік був родом із Києва. У Збройний Силах України з 2005 року. Закінчив академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2011 році. Згодом став помічником начальника штабу – начальником розвідки  30 окремої механізованої бригади (військова частина А0409 у Новоград-Волинську).

У нього залишились жінка та троє доньок: 11 та 7 років, а найменшій ще не було шести місяців.

З перших днів війни український захисник гідно та самовіддано брав участь у захисті України від російських загарбників на сході держави.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку російських окупантів на Донбасі. Відтак, станом на ранок 19 лютого, бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як писав Львівський портал, 17 лютого, російські окупаційні війська активізувались. Того дня вони 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення

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Фото: Павло Ткачук

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