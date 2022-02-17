В Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid-19

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат для лікування Covid-19 «Паксловід». Про це Львівському порталу повідомили в МОЗ.

«Паксловід» виробництва Pfizer BioNTech запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Препарат першочергово призначений для пацієнтів з груп ризику. Серед них люди з надмірною вагою, віком понад 60 років, з цукровим діабетом або хворобами серця. Ліки допоможуть убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Ще до реєстрації препарату в Україні МОЗ підписало документ про постачання 300 тисяч курсів «Паксловіду».

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Нагадаємо, 7 лютого в Україну прибули перших 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір», який також знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випущений у формі таблеток, його можна вживати при проходженні курсу лікування вдома.

У четвер, 10 лютого на Львівщину надійшла перша партія противірусних ліків – 2627 курсів препарату «Молнупіравір». Сімейні лікарі видаватимуть Молнупіравір пацієнтам безкоштовно.

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