В Україну вперше прибули ліки від Covid «Молнупіравір»

7 лютого в Україну прибули перших 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування COVID-19. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Міністр запевняє, що зараз ці ліки допоможуть у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату.

Реклама партнерів

Що це за препарат?

«Молнупіравір» – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Як повідомляв Львівський портал, Міністерство охорони здоров’я України відправило у регіони 20 тисяч флаконів Ремдесивіру – противірусного препарату, який застосовують при лікуванні хворих на коронавірус у стаціонарах. Львівщина отримала 1204 флакони.

Загалом за протоколами МОЗ для лікування коронавірусу в українських лікарнях застосовують Дексаметазон, Ремдесивір, Тоцилізумаб, Ритонавір (компанії Pfizer) та Молнупіравір. При цьому такі препарати не рекомендують використовувати до госпіталізації, адже виробники здебільшого звітують про ефективність ліків у важких випадках.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.