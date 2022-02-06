ОСТАННІ НОВИНИ

В Україну вперше прибули ліки від Covid «Молнупіравір»

Ольга Денисяка

|

7 лютого в Україну прибули перших 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування COVID-19. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Міністр запевняє, що зараз ці ліки допоможуть у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату.

Реклама партнерів

Що це за препарат?

«Молнупіравір» – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Як повідомляв Львівський портал, Міністерство охорони здоров’я України відправило у регіони 20 тисяч флаконів Ремдесивіру – противірусного препарату, який застосовують при лікуванні хворих на коронавірус у стаціонарах. Львівщина отримала 1204 флакони.

Загалом за протоколами МОЗ для лікування коронавірусу в українських лікарнях застосовують Дексаметазон, Ремдесивір, Тоцилізумаб, Ритонавір (компанії Pfizer) та Молнупіравір. При цьому такі препарати не рекомендують використовувати до госпіталізації, адже виробники здебільшого звітують про ефективність ліків у важких випадках.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ»,...

В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів