На Львівщині ліки від Covid Молнупіравір можна отримати безкоштовно

Нещодавно Львівщина одержала партію противірусного препарату Молнупіравір, який використовують при лікуванні коронавірусу. Ці ліки призначатиме сімейний лікар залежно від стану пацієнта. Про це під час брифінгу 11 лютого розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

У четвер, 10 лютого на Львівщину надійшла перша партія противірусних ліків від Covid-19. Так, область отримала 2627 курсів препарату Молнупіравір. Така одна пляшечка містить 40 капсул, яких вистачає на один курс лікування.

Варто зазначити, що цей препарат ефективний у перші 5 днів з моменту інфікування. Тобто це ліки для хворих, які лікуються вдома.

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Наразі Молнупіравір розподіляють на заклади первинної медичної допомоги. Кому і скільки перепаде препарату, залежить від кількості декларантів на «первинці». Обіцяють вже сьогодні розвести ліки по місцях.

Сімейні лікарі видаватимуть Молнупіравір пацієнтам безкоштовно. Проте, пощастить не всім. Ліки отримають ті хворі, які перебувають у групі ризику чи мають нелегкий перебіг. Остаточне рішення щодо призначення препарату прийматиме лікар.

Нагадаємо, торік у серпні Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат для лікування COVID-19 Молнупіравір.

Молнупіравір – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Клінічні дослідження довели, що Молнупіравір приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу. Цей препарат схвалений до екстреного використання у Великій Британії, ЄС та США.

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