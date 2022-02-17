Інформація про обмеження зняття грошей із карток та рахунків – фейк

Незалежна асоціація банків України спростувала інформацію про те, що найбільші банки тестують можливість обмеження на зняття грошових коштів із карток і банківських рахунків громадян. Про це йдеться на Telegram-каналі НАБУ.

У четвер, 17 лютого, в телеграм-каналі почали ширитися повідомлення про те, що найбільші банки України планують ввести обмеження на зняття грошових коштів із карток і банківських рахунків громадян. Причиною цих дій називали підготовку до відсічі російській агресії.

Водночас в НАБУ запевнили, що жодних обмежень на зняття грошей банки не планують вводити.

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«Жодної паніки! Обмежень на зняття грошових коштів зі сторони банків – не планується. Вочевидь, це – провокація або ж звичайне шахрайство. Зберігайте спокій та будьте уважними», – пояснили в асоціації банків.

Як писав Львівський портал, клієнтам Приватбанку невідомі розсилали фейкові повідомлення про закриття банкоматів 15 лютого. Зловмисники робили це з номерів телефонів іноземних операторів зв’язку, зокрема, Австрії та Польщі. У банку пояснили, що інформація у розсилці абсолютно не відповідає дійсності та може бути елементом інформаційної війни.

Також 15 лютого хакери здійснили потужну атаку на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, з перебоями працювали вебсервіси Приватбанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Зазначимо, українські силові структури неодноразово наголошували на тому, що Росія активно веде гібридну війну, поширюючи фейки в інформаційному просторі, аби нагнітати паніку у державі.

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