Для оповіщення населення Львів хоче купити 20 авто з гучномовцями

Якщо через ворожі диверсії чи військові дії Львів залишиться без світла, то для оповіщення населення залучатимуть автомобілі з гучномовцями. Наразі місто має 7 таких машин, однак у планах – закупівля ще 20. Про це 17 лютого повідомив керівник міського управління з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та тероборони Микола Грицайчук, передає кореспондент Львівського порталу.

У Львові визначились, як у надзвичайній ситуації інформувати мешканців, якщо місто буде повністю або частково знеструмлене.

При частковому вимкненні світла систему оповіщення населення забезпечать 8 гучномовців, які розташовані у різних частинах міста. Їхню повноцінну роботу також забезпечать дизель-генератори.

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Якщо Львів буде повністю знеструмлений, то передавати повідомлення мешканцям мерія буде на автомобілях із гучномовцями. Для цього вже опрацювали маршрути руху. Машини рухатимуться з центру міста до окраїн.

За словами Миколи Грицайчука, зараз у Львові є 7 автівок із гучномовцями. Відтак кожен район міста має для оповіщення мешканців по одній такій машині. Втім найближчим часом у мерії хочуть придбати ще 20 таких транспортних засобів.

«Додатково хочемо закупити 20 автомобілів, щоб у районні адміністрації додати ще по одному авто, інші 14 машин – на сім наших підприємств критичної інфраструктури. Після цього також будуть нанесені маршрути, щоб якнайшвидше проводити оповіщення населення», – додав Грицайчук.

При цьому посадовець не уточнив, скільки коштів із бюджету потрібно витратити на таку закупівлю.

Зазначимо, що у Ратуші розглядають й інші альтернативні способи оповіщення населення у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, йдеться про дротовий телефонний зв’язок та радіо.

Як писав Львівський портал, нещодавно міський голова Андрій Садовий запевнив, що Львів готовий забезпечити безперебійну життєдіяльність комунальних служб, підприємств та організацій в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з загрозою вторгнення Росії.

Так, «Львівводоканал» може забезпечувати санітарну подачу води мешканцям, навіть якщо зникне світло. Для стабільної роботи медицини у Львові створили тримісячні запаси медикаментів, перев’язувальних матеріалів, продуктів, дизель-генераторів, збільшили резерв крові.

Дизель-генераторами також забезпечать усі міські служби. Якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або зникне електроенергія, місто забезпечить альтернативні шляхи комунікації із мешканцями. Зокрема, й через автомобілі з гучномовцями.

Якщо розпочнеться війна, Львів планує прихистити біженців. У цьому місту допоможуть церкви.

Також Львівська міська рада затвердила план національного спротиву на 2022-2024 роки. Із детальним переліком заходів можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: ЛМР