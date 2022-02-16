Ще 919 мешканців Львівщини підхопили Covid-19

Станом на ранок середи, 16 лютого, на Львівщині виявили 919 нових хворих на коронавірус. Водночас одужали 1608 людей, ще 28 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

Загалом коронавірус на Львівщині підхопили вже 295 970 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 2867 ПЛР-тестів, з яких позитивними виявились 919, тобто 32% від усіх зроблених досліджень.

За даними Львівської ОДА, всіх нових хворих минулої доби виявили:

Дрогобицький район – 22

Золочівський район – 80

Львівський район – 403 (м. Львів – 216)

Самбірський район – 18

Стрийський район – 241

Яворівський район – 52

Червоноградський район – 103

Також минулої доби на Львівщині госпіталізували 131 хворого, ще 2068 людей скерували на самоізоляцію.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6465 людини (+28 за останню добу). Побороти недугу зуміли 227 618 пацієнтів (+1608 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Епідеміологи вже заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останні дні на Львівщині фіксують меншу кількість хворих. Проте третина ліжок в стаціонарах області все ще заповнені коронавірусними пацієнтами.

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