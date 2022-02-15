На Львівщині третина ліжок заповнена Covid-хворими

У Львівській області фіксують менше нових випадків захворювання на Covid-19, проте кількість госпіталізацій продовжує залишатися досить високою. Про це повідомив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут, інформує ЛОДА.

Відтак зменшення кількості нових хворих на коронавірус пояснюють невеликою кількістю проведених досліджень упродовж вихідних.

«Як ви знаєте у вихідні дні мешканці Львівщини не настільки охоче ідуть робити ПЛР-дослідження, що також впливає на загальну статистику», – зазначив Олег Когут.

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За його словами, Львівщина, ймовірно, вийшла на пік захворюваності, проте кількість госпіталізацій продовжує залишатися досить високою.

«Ліжкова мережа заповнена на 33%, адже штам «Омікрон» характеризується великою кількістю захворювань, але легшим клінічним перебігом, що впливає на кількість госпіталізацій по області», – пояснив координатор по covid-вакцинації.

Водночас суттєво зменшилися і показники вакцинації проти коронавірусу. Щоденно в області вакцинують від 4 до 5 тисяч людей. Натомість наприкінці минулого року цей показник був у чотири рази вищим і доходив до 20 тисяч в день.

Загалом станом на 15 лютого двома дозами вакциновано 49% населення Львівщини, тобто 984 254 людини. При цьому одну дозу отримали 51% мешканців області. Також повністю вакцинованими є понад 10 тисяч дітей у віці від 12 до 18 років.

Нагадаємо, нещодавно три тижні поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Однак останні кілька днів нових випадків стало значно менше. В той же час скоротилася кількість госпіталізацій. На основі цього епідеміологи вирішили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад.

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