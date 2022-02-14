Як змінились ціни на Львівщині на початку 2022 року

У січні на Львівщині найбільше подорожчали овочі, деякі комунальні послуги, також суттєво виросли ціни в освіті та телефонного зв’язку. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

Загалом у січні ціни на продукти харчування на Львівщині виросли на 3,1% у порівнянні з груднем 2021-го.

Найбільше подорожчали овочі – на 23,9%. Зокрема, морква виросла в ціні на 56,9%, капуста білокачанна – на 49,9%, огірки – на 34,1%, помідори – на 24,9%, цибуля ріпчаста – на 12,7%, картопля – на 4,5%.

Також 6,5% додали в ціні яйця, хліб подорожчав на 4%, фрукти – на 3,9%, риба, м’ясо та продукти з них – на 1,5-1,7%, ще на 1% – сири, на 0,5% – молоко. Вартість масла минулого місяця залишилась незмінною.

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Водночас лише на 1,6% подешевшав цукор і на 0,8% – соняшникова олія.

Алкоголь і цигарки подорожчали на 0,5%, а одяг і взуття навпаки знизились у ціні на 1,2%. У житлово-комунальній сфері тарифи зросли: на 15,8% – каналізування, на 13,4% – водопостачання, на 3,1% – послуги з управління багатоквартирними будинками, ще на 0,5% – розподіл природного газу.

У сфері транспорту на 2,1% виросли ціни на паливо та мастила. Вартість проїзду в електричках виросла на 3,9%, на 1,7 % – в таксі.

Також вартість послуг дошкільної та початкової освіти виросла на 24%, місцевого телефонного зв’язку – на 14,6%, туристичних послуг – на 3,2%, послуг у сфері страхування особистого транспорту – на 2,3%, поштових послуг – на 1,9%, перукарень – на 1,6%.

Нагадаємо, торік у жовтні на 20% зросли в ціні овочі. У листопаді на 7% здорожчали овочі, проте на 10% впали у ціні фрукти, а в грудні виросли в ціні і овочі, і фрукти.

Тим часом в Україні за дев’ять місяців 2021 року подорожчала більшість продуктів, ціни на деякі з них виросли аж на 70-75%. Детальніше про це читайте тут.

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