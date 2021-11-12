Як змінились ціни на Львівщині у жовтні

У жовтні з продуктів на Львівщині найбільше подорожчали овочі – на 20%. Також майже на 17% виросли ціни на поштові послуги, але на 7% знизились тарифи на електроенергію. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

Загалом у жовтні ціни на продукти харчування на Львівщині виросли на 1,7% у порівнянні з вереснем, а з початку року – на 7,2%.

Найбільше подорожчали овочі – на 20,3%. Також майже на 3% додали в ціні яйця та хліб. На 2,4% зросла вартість молока, на 2% – хлібобулочні вироби, на 1,9% – риба і продукти з неї, на 1% – сир, м’ясо й ковбаси.

Водночас на 4,5% подешевшали фрукти, на 2,2% – цукор.

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Алкоголь і цигарки у ціні практично не змінились. А одяг і взуття подорожчали на 1,4%. У житлово-комунальній сфері на 7,4% зменшилися тарифи на електроенергію. Вартість інших комунальних послуг не змінилася.

У сфері транспорту на 5,7% виросли ціни на авіаперельоти, на 1,7% – вартість проїзду у міжміських автобусах, на 1,4% – у приміських автобусах. Тим часом проїзд в електричках навпаки подешевшав на 4,9%. Паливо та мастила подорожчали на 2,7%.

У сфері зв’язку на 16,7% збільшилася вартість поштових послуг, на 13,1% – послуг місцевого телефонного зв’язку.

Нагадаємо, у серпні на Львівщині на 28% подешевшав «борщовий набір», але на 18% зросли в ціні яйця. У вересні яйця навпаки додали в ціні 13%, а також подорожчало м’ясо.

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