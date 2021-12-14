ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині подешевшали фрукти, але зросли в ціні овочі

Наталя Дуляба

|

У листопаді на Львівщині найбільше подорожчали овочі – на 7%, проте на 10% впали у ціні фрукти. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

Загалом у листопаді ціни на продукти харчування на Львівщині виросли на 0,3% у порівнянні з жовтнем, а з початку року – на 9,5%.

Найбільше подорожчали овочі – на 7,4%. Також майже на 3% додали в ціні сири. На 2,4% зросла вартість риби і продуктів із неї, на 2% – цукор, на 1,7% – хліб і хлібобулочні вироби, на 1,5% – молоко, на 1,3% – макаронні вироби.

Реклама партнерів

Водночас на 10,1% подешевшали фрукти, майже на 2% – безалкогольні напої, на 0,6% – яйця.

Алкоголь і цигарки додали у ціні майже 1%. А одяг і взуття подешевшали на 0,4%. У житлово-комунальній сфері тарифи залишилися незмінними.

У сфері транспорту на 2,7% знизились ціни на авіаперельоти, натомість на 3,2% зросла вартість перевезень у приміських автобусах, на 1,4% – у приміських електричках.

Нагадаємо, у серпні на Львівщині на 28% подешевшав «борщовий набір», але на 18% зросли в ціні яйця. У вересні яйця навпаки додали в ціні 13%, а також подорожчало м’ясо, у жовтні на 20% подорожчали овочі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову
Григорій ГНЄЗДІЛО
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову

З 2019 року Державна служба геології та надр, яку очолює Роман Опімах, докладає усіх зусиль для того, аби сконцентрувати...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів