На Львівщині подешевшали фрукти, але зросли в ціні овочі

У листопаді на Львівщині найбільше подорожчали овочі – на 7%, проте на 10% впали у ціні фрукти. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

Загалом у листопаді ціни на продукти харчування на Львівщині виросли на 0,3% у порівнянні з жовтнем, а з початку року – на 9,5%.

Найбільше подорожчали овочі – на 7,4%. Також майже на 3% додали в ціні сири. На 2,4% зросла вартість риби і продуктів із неї, на 2% – цукор, на 1,7% – хліб і хлібобулочні вироби, на 1,5% – молоко, на 1,3% – макаронні вироби.

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Водночас на 10,1% подешевшали фрукти, майже на 2% – безалкогольні напої, на 0,6% – яйця.

Алкоголь і цигарки додали у ціні майже 1%. А одяг і взуття подешевшали на 0,4%. У житлово-комунальній сфері тарифи залишилися незмінними.

У сфері транспорту на 2,7% знизились ціни на авіаперельоти, натомість на 3,2% зросла вартість перевезень у приміських автобусах, на 1,4% – у приміських електричках.

Нагадаємо, у серпні на Львівщині на 28% подешевшав «борщовий набір», але на 18% зросли в ціні яйця. У вересні яйця навпаки додали в ціні 13%, а також подорожчало м’ясо, у жовтні на 20% подорожчали овочі.

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