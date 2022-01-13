ОСТАННІ НОВИНИ

Як змінились ціни на Львівщині у грудні

Наталя Дуляба

|

У грудні на Львівщині майже на 8% подорожчали овочі та на 5%. Проте на 4,7% впали у ціні фрукти і цукор – на 2,6%. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

Загалом у грудні ціни на продукти харчування на Львівщині виросли на 1,3% у порівнянні з листопадом, а з початку року – майже на 11%.

Найбільше подорожчали овочі – на 7,8%. Також на 5% додали в ціні яйця. На 3,2% зросла вартість хліба, на 3,1% – масла, на 2,8% – хлібобулочних виробів, на 2,9% – молока. Також майже на 2,5% виросли ціни на макаронні вироби, на 2,2% – сири і на 1% – м’ясо.

Реклама партнерів

Водночас на 4,7% подешевшали фрукти, на 2,6% – цукор, на 0,6% – соняшникова олія, майже на 1% – безалкогольні напої.

Алкоголь і цигарки подешевшали на 0,3%, а одяг і взуття – на 1,4%. У житлово-комунальній сфері тарифи залишилися практично незмінними, лише на 4% подорожчало утримання та ремонт житла.

У сфері транспорту на 3,6% подешевшали паливо та мастила. Вартість проїзду у приміських автобусах виросла на 3,5%, на 1,4% – в електричках. Водночас ціни на авіа перельоти впали на 0,6%.

Нагадаємо, торік у вересні на Львівщині на 13% подорожчали яйця, у жовтні на 20% зросли в ціні овочі. У листопаді на 7% здорожчали овочі, проте на 10% впали у ціні фрукти.

Тим часом в Україні за дев’ять місяців 2021 року подорожчала більшість продуктів, ціни на деякі з них виросли аж на 70-75%. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів