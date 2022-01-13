Як змінились ціни на Львівщині у грудні

У грудні на Львівщині майже на 8% подорожчали овочі та на 5%. Проте на 4,7% впали у ціні фрукти і цукор – на 2,6%. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

Загалом у грудні ціни на продукти харчування на Львівщині виросли на 1,3% у порівнянні з листопадом, а з початку року – майже на 11%.

Найбільше подорожчали овочі – на 7,8%. Також на 5% додали в ціні яйця. На 3,2% зросла вартість хліба, на 3,1% – масла, на 2,8% – хлібобулочних виробів, на 2,9% – молока. Також майже на 2,5% виросли ціни на макаронні вироби, на 2,2% – сири і на 1% – м’ясо.

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Водночас на 4,7% подешевшали фрукти, на 2,6% – цукор, на 0,6% – соняшникова олія, майже на 1% – безалкогольні напої.

Алкоголь і цигарки подешевшали на 0,3%, а одяг і взуття – на 1,4%. У житлово-комунальній сфері тарифи залишилися практично незмінними, лише на 4% подорожчало утримання та ремонт житла.

У сфері транспорту на 3,6% подешевшали паливо та мастила. Вартість проїзду у приміських автобусах виросла на 3,5%, на 1,4% – в електричках. Водночас ціни на авіа перельоти впали на 0,6%.

Нагадаємо, торік у вересні на Львівщині на 13% подорожчали яйця, у жовтні на 20% зросли в ціні овочі. У листопаді на 7% здорожчали овочі, проте на 10% впали у ціні фрукти.

Тим часом в Україні за дев’ять місяців 2021 року подорожчала більшість продуктів, ціни на деякі з них виросли аж на 70-75%. Детальніше про це читайте тут.

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