В Україні – 24,5 тисячі нових хворих на Covid

Станом на ранок неділі, 13 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 24 518 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 8 288 людей та 140 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 525 700 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 24 518 новим хворим, серед них 329 медикам та 1 961 дитині.
Одужали за останню добу 8 288 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 140 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 808 людей, натомість одужали 3 779 057 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 19 034 214.
Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):
- м. Київ – 2405
- Харківська обл. – 2046
- Одеська обл. – 1979
- Сумська обл. – 1527
- Дніпропетровська обл. – 1424
- Хмельницька обл. – 1419
- Донецька обл. – 1258
- Херсонська обл. – 1234
- Львівська обл. – 1195
- Житомирська обл. – 1193
- Миколаївська обл. – 951
- Черкаська обл. – 839
- Київська обл. – 789
- Запорізька обл. – 787
- Рівненська обл. – 694
- Чернівецька обл. – 679
- Чернігівська обл. – 612
- Івано-Франківська обл. – 590
- Тернопільська обл. – 555
- Волинська обл. – 515
- Луганська обл. – 418
- Вінницька обл. – 411
- Закарпатська обл. – 354
- Полтавська обл. – 329
- Кіровоградська обл. – 315
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.
В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З 11 лютого червоний рівень епіднебезпеки також ввели у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.
Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Полтавська та Харківські області.
Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Надалі кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.
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Оксана Попович