В Україні – 24,5 тисячі нових хворих на Covid

Станом на ранок неділі, 13 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 24 518 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 8 288 людей та 140 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 525 700 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 24 518 новим хворим, серед них 329 медикам та 1 961 дитині.

Одужали за останню добу 8 288 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 140 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 808 людей, натомість одужали 3 779 057 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 19 034 214.

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Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

м. Київ – 2405

Харківська обл. – 2046

Одеська обл. – 1979

Сумська обл. – 1527

Дніпропетровська обл. – 1424

Хмельницька обл. – 1419

Донецька обл. – 1258

Херсонська обл. – 1234

Львівська обл. – 1195

Житомирська обл. – 1193

Миколаївська обл. – 951

Черкаська обл. – 839

Київська обл. – 789

Запорізька обл. – 787

Рівненська обл. – 694

Чернівецька обл. – 679

Чернігівська обл. – 612

Івано-Франківська обл. – 590

Тернопільська обл. – 555

Волинська обл. – 515

Луганська обл. – 418

Вінницька обл. – 411

Закарпатська обл. – 354

Полтавська обл. – 329

Кіровоградська обл. – 315

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З 11 лютого червоний рівень епіднебезпеки також ввели у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.

Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Полтавська та Харківські області.

Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Надалі кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.

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