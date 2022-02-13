ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні – 24,5 тисячі нових хворих на Covid

Оксана Попович

|

Станом на ранок неділі, 13 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 24 518 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 8 288 людей та 140 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 525 700 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 24 518 новим хворим, серед них 329 медикам та 1 961 дитині.

Одужали за останню добу 8 288 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 140 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 102 808 людей, натомість одужали 3 779 057 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 19 034 214.

Реклама партнерів

Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

  • м. Київ – 2405
  • Харківська обл. – 2046
  • Одеська обл. – 1979
  • Сумська обл. – 1527
  • Дніпропетровська обл. – 1424
  • Хмельницька обл. – 1419
  • Донецька обл. – 1258
  • Херсонська обл. – 1234
  • Львівська обл. – 1195
  • Житомирська обл. – 1193
  • Миколаївська обл. – 951
  • Черкаська обл. – 839
  • Київська обл. – 789
  • Запорізька обл. – 787
  • Рівненська обл. – 694
  • Чернівецька обл. – 679
  • Чернігівська обл. – 612
  • Івано-Франківська обл. – 590
  • Тернопільська обл. – 555
  • Волинська обл. – 515
  • Луганська обл. – 418
  • Вінницька обл. – 411
  • Закарпатська обл. – 354
  • Полтавська обл. – 329
  • Кіровоградська обл. – 315

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області. З 11 лютого червоний рівень епіднебезпеки також ввели у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях.

Найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Полтавська та Харківські області.

Масово хворіють також діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2 тисяч дітей. Надалі кількість недужих дітей зросла до 3 тисяч випадків за добу. Найбільше хворіє вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. А спад захворюваності МОЗ очікує на початок березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів