ОСТАННІ НОВИНИ

Хвиля коронавірусу на Львівщині пішла на спад

Оксана Попович

|

П’ята хвиля Covid-19 у Львівській області демонструє тенденцію до зниження. Попри це у медзакладах все ще перебуває понад 1900 хворих, з них 45 – на апараті ШВЛ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко-Тімко.

Відтак, чергова хвиля коронавірусної інфекції пішла на спад. Це підтверджує вдвічі менша кількість нових випадків за минулу добу.

«Звичайно, це тішить, особливо медичних працівників, які 2 роки працюють у надзвичайно напруженому ритмі. Але це не привід розслаблятися. В лікарні ще залишається 1905 хворих, з них 138 в реанімації і 45 на ШВЛ», – зазначила керівниця обласного лабораторного центру.

Реклама партнерів

За словами Наталії Іванченко-Тімко, наразі в області зроблено 2 040 407 щеплень. Ще 27 939 мешканців Львівщини одержали бустерну дозу.

Водночас медикиня наголосила на важливості захисту вікової групи 60+, тому що серед них найвища госпіталізація та летальність.

Також Наталія Іванченко-Тімко нагадує про важливість вакцинації підлітків віком 12-18 років.

«З понеділка школи можуть працювати офлайн (рішення приймає кожна школа). Тому прохання – дітей з ознаками ГРЗ не відпускайте з дому. Не розповсюджуйте вірус. Перебіг різний – від нежиті до пневмонії. При перших ознаках – контактуйте з лікарем. Не займайтесь самолікуванням», – резюмувала вона.

Як повідомляв Львівський портал, у лікарнях Львівщини поменшало хворих на Covid. Відтак, ситуація із захворюваністю залишається контрольованою.

Водночас Львівський портал розповідав про все, що потрібно знати батькам при коронавірусі у дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів