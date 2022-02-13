Хвиля коронавірусу на Львівщині пішла на спад

П’ята хвиля Covid-19 у Львівській області демонструє тенденцію до зниження. Попри це у медзакладах все ще перебуває понад 1900 хворих, з них 45 – на апараті ШВЛ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко-Тімко.

Відтак, чергова хвиля коронавірусної інфекції пішла на спад. Це підтверджує вдвічі менша кількість нових випадків за минулу добу.

«Звичайно, це тішить, особливо медичних працівників, які 2 роки працюють у надзвичайно напруженому ритмі. Але це не привід розслаблятися. В лікарні ще залишається 1905 хворих, з них 138 в реанімації і 45 на ШВЛ», – зазначила керівниця обласного лабораторного центру.

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За словами Наталії Іванченко-Тімко, наразі в області зроблено 2 040 407 щеплень. Ще 27 939 мешканців Львівщини одержали бустерну дозу.

Водночас медикиня наголосила на важливості захисту вікової групи 60+, тому що серед них найвища госпіталізація та летальність.

Також Наталія Іванченко-Тімко нагадує про важливість вакцинації підлітків віком 12-18 років.

«З понеділка школи можуть працювати офлайн (рішення приймає кожна школа). Тому прохання – дітей з ознаками ГРЗ не відпускайте з дому. Не розповсюджуйте вірус. Перебіг різний – від нежиті до пневмонії. При перших ознаках – контактуйте з лікарем. Не займайтесь самолікуванням», – резюмувала вона.

Як повідомляв Львівський портал, у лікарнях Львівщини поменшало хворих на Covid. Відтак, ситуація із захворюваністю залишається контрольованою.

Водночас Львівський портал розповідав про все, що потрібно знати батькам при коронавірусі у дітей.

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