Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захворюваності серед дітей. Через стрімкий наплив пацієнтів у дитячих лікарнях у Львові довелося оперативно розгортати додаткові місця, а школи і виші – відправляти на дистанційне навчання, аби розірвати covid-ланцюг.

Медики працювали з останніх сил, адже з кожним днем малечі у стаціонарах не меншало. Батьки, піклуючись про здоров’я своїх чад, нерідко били на сполох при найменших симптомах хвороби і відразу їхали в лікарню, що теж лише ускладнювало роботу лікарів. Наразі ситуація з захворюваністю дещо стабілізувалась, однак говорити про спад наразі ще зарано.

Львівський портал розповідає все, що потрібно знати батькам при коронавірусі у дітей: чи можливо відразу розпізнати Covid-19, що варто обов’язково мати у домашній аптечці, коли потрібно викликати «швидку», чи ефективні противірусні препарати й антибіотики, а також як допомогти малечі відновитись після хвороби.

Фахові відповіді на всі запитання про перебіг коронавірусу у дітей, що можуть турбувати батьків, дає завідувачка Другого педіатричного відділення Дитячої лікарні Першого територіального медоб’єднання Львова Ірина Бережна (дитяча лікарня на Орлика).

«Цю хвилю коронавірусу я радше б назвала якимось цунамі. Суттєво більше стали хворіти діти, що було не характерно для попередніх хвиль. При цьому хворіють навіть зі самого народження. Зараз ситуація дещо стабілізувалась завдяки онлайн-навчанню. Бо на початку року поступлення в лікарню було шалене – по 20-25 дітей за добу, це було величезне навантаження. Батьки, переймаючись, привозили діток навіть при незначному підвищенні температури, тож у приймальному відділенні завжди було людно», – розповідає Ірина Бережна.

Симптом, який 100% вкаже на Covid-19

На жаль, зараз немає якогось одного чи кількох специфічних симптомів, які говорять про те, що дитина підхопила коронавірус. Саме в тому й небезпека, бо визначити це «на око» неможливо. «Омікрон» протікає як звичайна застуда, його симптоми такі ж: кашель, нежить, температура, закладеність носа, біль у горлі, хриплий голос. Тож можна думати, що у дитинки незначна застуда, відправити її з нежитем до школи, а вона в цей час буде поширювати вірус.

Особливість «Омікрону» якраз і полягає у його контагіозності, тобто у швидкому поширенні. Також суттєво зменшився інкубаційний період – до трьох діб. Хоча з власного досвіду можу сказати, що перші симптоми можуть проявитись всього лише за декілька годин.

Що вас може навести на думку про Covid-19 у вашої дитини? Коли у її класі чи групі в дитсадку є підтверджені випадки, коли у вас вдома вже хтось захворів, ви були на якійсь забаві, після якої інші занедужали тощо. Якщо дитина контактувала з кимось, хто захворів, ризик її інфікування суттєво зростає.

90% дітей хворіють легко

Хоч штам «Омікрон» є дуже контагіозний, він дає мало ускладнень. 90% дітей хворіють легко. Легка форма коронавірусу якогось особливого лікування не потребує, варто лікуватись симптоматично. При перших проявах недуги не займайтесь самолікуванням, звертайтесь до свого лікаря, він дитину огляне, послухає і дасть відповідні рекомендації.

Для того, аби дитина після хвороби могла повернутись у колектив, зараз уже не потрібно робити повторний тест. Ба більше – тепер термін ізоляції з коронавірусом скоротили до 5 днів. Тобто самоізоляція завершується через 5 днів після зникнення симптомів.

Водночас зауважу: якщо ви при будь-якій вірусній інфекції лікуєтесь вдома, певний час бачите позитивну динаміку, але у дитини раптово піднімається висока температура, то обов’язково звертайтеся до лікаря. Не нехтуйте цим, аби не розвинулось бактеріальне ускладнення.

Негативний експрес-тест – не показник

Найбільш інформативним, звісно, є ПЛР-тест. Його, на мій погляд, найкраще здавати на 3-5 день захворювання. Водночас швидкі тести або тест на антиген є більш інформативні, коли найбільше виражені катаральні прояви (симптоми при ураженні верхніх дихальних шляхів: нежить, біль і набряк горла, мокрота, що виділяється під час кашлю).

Але зауважу, що негативний експрес-тест ще нічого не означає. Цілком може бути так, що в момент, коли ви його робили, було ще недостатньо вірусу, аби його виявити саме таким тестом. У лікарні маємо випадки, коли батьки по кілька разів робили швидкий-тест, він був від’ємним, але дитина мала виражену клініку коронавірусу. Коли вони звернулись до нас, ми зробили знову антиген-тест і він вже став позитивний, відповідно, на наступний день позитивним був й ПЛР-тест.

Температура при Covid-19

При будь-якій вірусній інфекції діти зазвичай поділяються на дві категорії: ті, які мають температуру 37,2-37,5°, і ті, які мають температуру 38-39°.

Всі знають, що температуру рекомендують збивати, коли вона є більшою від 38,5°. Але я скажу так: це є досить індивідуально. Одна дитина може залишатись бадьорою з температурою і під 39°, інша може погано почуватися з температурою 37,5°. Тому вважаю, що першочергово слід дивитися на самопочуття, адже ви найкраще знаєте свою дитину і бачите, коли їй є справді недобре. Хоча, звісно, не потрібно зловживати жарознижувальними препаратами при нормальному самопочутті малечі.

Саме тому у вашій домашній аптечці обов’язково мають бути жарознижувальні засоби. Найбільш безпечні для дітей є препарати групи парацетамолу. Інша група – препарати ібупрофену. І тут все дуже індивідуально, треба пробувати й дивитись на результат, бо комусь допомагає одне, комусь – інше. Дітям до 1 року найефективніше давати жарознижувальні у формі свічок, вони швидше починають діяти.

Коли потрібно негайно викликати «швидку» чи самостійно їхати у лікарню

Найбільш поширена причина звернень батьків із хворими дітками у стаціонар – некоригована гіпертермія, тобто висока температура, яка не збивається . Мама дає дитині жарознижувальні, намагається всіма доступними способами охолодити тіло, але нічого з цього не допомагає. Така картина є дуже характерною для коронавірусу, досі при інших вірусних інфекціях з таким ми не зустрічались.

«Дзвіночком», який говорить про необхідність негайної госпіталізації, є дихальні розлади . З ними до нас, на щастя, звертається значно менше пацієнтів. Як вони можуть проявлятись? Дитині стає важко дихати, може бути стогнуче дихання (це видно по грудній клітці, животик навіть активно рухається), вона є млявою, має блідий колір обличчя, можуть виступити крапельки поту.

Інший показ до госпіталізації – підтверджена пневмонія на фоні коронавірусу. Також ушпиталенню незалежно від важкості стану підлягають діти зі супутніми захворюваннями (хронічні захворювання бронхо-легеневої, серцево-судинної систем, ниркова недостатність, цукровий діабет, діти з імунодефіцитом). Цій категорії лікуватися вдома є небезпечно.

Донедавна хворих на коровірус дітей госпіталізовували у львівській ОХМАТДИТ. Наприкінці січня довелося додати ще й міську дитячу лікарню на Орлика, яка була резервною. Станом на 11 лютого тут лежить 61 пацієнт, стан більшості з них – середньої важкості. Лише четверо зі всіх ушпиталених дітей були кисневозалежними. Малечі у критичних станах, на щастя, ще не було. У стаціонарі дитину з Covid-19 лікують в середньому 5 днів. При важких пневмоніях – 10-14 днів. Хоча медики кажуть, що «Омікрон» не так сильно вражає легені, як це було з «Дельтою». Новий штам більше «атакує» носоглотку.

Коронавірус та антибіотики

Батьки думають, що антибіотик при коронавірусі – то спасіння. Дуже часто чую від матусь: «У дитини піднялась температура, то я їй дала антибіотик. Але пройшло кілька годин, а температура навіть не впала». Батьки, запам’ятайте: підвищення температури не означає, що треба пити антибіотик ! Навіть стаціонарне лікування не дорівнює призначенню антибіотика.

Будь-яка вірусна інфекція, в тому числі й коронавірус, не лікується антибіотиками. Антибіотик впливає на бактерії, а не на віруси. Антибіотик має чіткий показ до застосування – антибактеріальна інфекція. Якщо у дитини її немає, він не те, що не допоможе, він навіть може нашкодити.

Коли ж призначають антибіотик ? При вірусній інфекції у дитини я рекомендую чекати до 5 днів. Йдеться виключно про те, коли немає ні пневмонії, ні жодних бактеріальних ускладнень чи якихось критичних моментів. Якщо дитинка гарячкує більше 5 днів, тоді обов’язково має бути огляд у лікаря та здача аналізів. Лише якщо підтверджується бактеріальне ускладнення, тоді можна призначати антибіотик.

Я є шаленим противником некоректного застосування антибіотиків. Часте і недоречне застосування антибіотиків призводить до антибіотикорезистентності, при якій нам у стаціонарах стає дедалі важче лікувати серйозні бактеріальні інфекції. Хоча варто зауважити, що лікарі первинки зараз справді стали менше виписувати антибіотики при першій же нагоді, це дуже добре. Але проблема ще й у тому, що люди їх самі собі призначають, йдуть і вільно купують в аптеці. Сподіваюсь, що з квітня, коли антибіотики почнуть продавати лише за рецептом, ситуація зміниться на краще.

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Про противірусні препарати

Противірусних препаратів є багато, але тих, які діють саме на коронавірус, дуже мало. Так, зараз Україна вже отримала противірусні ліки Молнупіравір. Кажуть, він дійсно ефективний і дає гарний результат, але в педіатрії наразі він ще заборонений.

Насправді для того, щоб дитині при коронавірусі призначити дієвий противірусний препарат, мають бути певні покази. Якщо ж малеча без супутніх захворювань має легку форму Covid-19, їй він ні до чого. Організм сам впорається, сам виробить антитіла, які будуть стійкішими, ніж при одноразовому використанні противірусних препаратів.

Постковід у дітей та відновлення після хвороби

Про постковід (стан при перенесеному Covid-19, під час якого зберігаються деякі симптоми цієї хвороби) у дітей наразі складно щось сказати, оскільки ми ще перебуваємо у гострому періоді захворюваності. Постковідні симптоми будемо бачити трохи пізніше, хоча б через місяць.

Досі постковідний синдром був характерний здебільшого для дорослих, адже діти хворіли значно менше. Але з власного досвіду можу сказати, що ця проблема, якщо й виникала, то у підлітків віком 11-16 років. У них могла триматись температура 37,1-37,2° ще місяць-два після одужання, була втома, знижена увага, тож було важко вчитися. Також батьки скаржились на випадіння волосся, особливо у дівчаток. Це були такі основні симптоми постковіду, з якими я зустрічалась раніше.

Як допомогти дитині відновитись після коронавірусу? Скажу банально: збалансоване харчування, адже саме з їжі ми отримуємо найбільше вітамінів і мінералів. Вживати багато білка, овочів і фруктів. Так, взимку з цим трохи складніше, бо є недостатньо овочів та фруктів, вирощених в Україні природним методом. А навесну у нас ще й виникає гіповітаміноз, тож цей брак таки мусимо заміняти вітамінами.

Зауважу, що не варто бігти в аптеку і купляти перші вітаміни, які побачите. Перед цим обов’язково проконсультуйтесь зі своїм педіатром, він точно дасть фахову пораду. Своїм пацієнтам я рекомендую звернути увагу на препарати з вмістом цинку, омега, вітаміном С, а також на л-карнітин, який покращує метаболізм і дуже помагає організму відновитись після коронавірусу.

Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, намагайтесь не перевантажувати дитину, давайте можливість їй більше відпочивати без ґаджетів, які негативно впливають не лише на зір, а й на загальне самопочуття.

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